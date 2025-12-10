English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Karnataka
  • ಮನೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

Dec 10, 2025
  • ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡ ಯೋಧ ಸಾವು
  • ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಡೂರಿನ ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್ (37) ಸಾವು
  • ಗಿರೀಶ್, ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೀಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..ಯೋಧರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ.ಈ ಅಂತಹದೇ ಘಟನೆಯೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಡಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್ ಎಂಬುವವರು  ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿರೀಶ್‌ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ರಜೆ ಪಡೆದು ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.. 

ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್‌ 15ದಿನದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ವಾಂತಿಯಾದ ಕಾರಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಗಿರೀಶ್‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್ ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.. ಸದ್ಯ ಯೋಧನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. 

