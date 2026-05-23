Train service temporary cancelled: ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ತಿರುಪತಿ, ಗುಂತಕಲ್, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್, ಹಿಂದೂಪುರ, ಅನಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Karnataka Andhra Pradesh Train service temporary cancelled: ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SCR) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವಾರು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 23, 2026 ಶನಿವಾರದಿಂದ ಜೂನ್ 01, 2026 ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಲುಗಳು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರದ್ದತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಲುಗಳು ರದ್ಧಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ..
1. ತಿರುಪತಿ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್:
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 57401 ತಿರುಪತಿ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು: 23.05.2026, 24.05.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
2. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಿರುಪತಿ ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್:
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 57402 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಿರುಪತಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು: 24.05.2026, 25.05.2026, 31.05.2026, ಮತ್ತು 01.06.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
3. ಗುಂತಕಲ್ - ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್:
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಂಧ್ರದ ಗುಂತಕಲ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 57415 ಗುಂತಕಲ್ - ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು: 24.05.2026, 25.06.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
4. ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ - ಗುಂತಕಲ್ ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್:
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ನಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂತಕಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 57416 ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ - ಗುಂತಕಲ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ: 24.05.2026, 25.06.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
5. ಗುಂತಕಲ್ - ಹಿಂದೂಪುರ ಡೈಲಿ ಡೆಮು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 77213 ಗುಂತಕಲ್ - ಹಿಂದೂಪುರ ದೈನಂದಿನ DEMU ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 23.05.2026, 24.05.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.
6. ಹಿಂದೂಪುರ - ಗುಂತಕಲ್ ಡೈಲಿ ಡೆಮು:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 77214 ಹಿಂದೂಪುರ - ಗುಂತಕಲ್ ಡೈಲಿ DEMU: 24.05.2026, 25.05.2026, 31.05.2026, ಮತ್ತು 01.06.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನಂತಪುರ ಡೈಲಿ ಮೆಮು:
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 66559 KSR ಬೆಂಗಳೂರು - ಅನಂತಪುರ ದೈನಂದಿನ MEMU ರೈಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23.05.2026, 24.05.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
8. ಅನಂತಪುರ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದೈನಂದಿನ ಮೆಮು:
ಅನಂತಪುರದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 66560 ಅನಂತಪುರ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದೈನಂದಿನ ಮೆಮು ರೈಲನ್ನು ಸಹ ದಿನಾಂಕ 23.05.2026, 24.05.2026, 30.05.2026, ಮತ್ತು 31.05.2026 ರಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.