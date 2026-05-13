Special Train from Mysuru to Delhi: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ.
Mysuru to Delhi Special Train: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗಿಂತ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್:
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮೈಸೂರು (Mysuru) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಆರಂಭ:
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
ಇದೇ ಮೇ 21ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 06261 ನಂಬರಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಗಾಡಿಯು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಮೇ 23ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:45ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ 06262 ನಂಬರಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮೇ 24ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಮೇ 26ರ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು-ದೆಹಲಿ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ:
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಹಾಸನ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಭೂಸಾವಲ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.