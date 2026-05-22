Kanyakumari KSR Bengaluru Train: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16525 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Kanyakumari KSR Bengaluru Train News: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (South Western Railway) ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16525 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (Kanyakumari KSR Benglauru Express) ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಯಾವ ರೈಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ?
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ (Kanyakumari KSR Bengaluru Express Train) ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಆದೇಶವು (South Western Railway New Order), 26.05.2026 (ಮಂಗಳವಾರ) ರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (Kanyakumari Railway Station) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪತ್ತೂರು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತಿರುಪತ್ತೂರು ನಂತರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಿರುಪತ್ತೂರು ನಂತರದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:
* ಕುಪ್ಪಂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು 04:28/04:30 ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 03:54/03:55).
* ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 05:07/05:09 ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 04:19/04:21).
* ಮಾಲೂರು 05:29/05:30 ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 04:41/04:42). * ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ 05:59/06:01 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 04:56/04:57).
* ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ 06:10/06:12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 05:07/05:09).
* ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ 06:29/06:31 ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ 05:27/05:28).
* ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (KSR Bengaluru Railway Station) ರೈಲು ಆಗಮನ ಸಮಯ 07:00 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.