/ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ!.. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪರದಾಟ

monsoon picks up pace again: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡ ಭಾಗ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. iಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪುಣೆಯಲ್ಲೂ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂದು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ 40ರಿಂದ 50ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀದರ್, ಧಾರಾವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಯಚೂರು ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಾ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದವು, ಏಕೆಂದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಒಣಗಿದ ನೆಲ ಸಿಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಗರದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.