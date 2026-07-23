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ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ!.. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪರದಾಟ

monsoon picks up pace again: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡ ಭಾಗ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:19 PM IST
ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ!.. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪರದಾಟ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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