Auto Driver Daughter Achievement: ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು, ಬಡತನ ಎದುರಾದರೂ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಡ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೂ ಬರೀ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ, ಮನೆಯವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ (BPT) ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪಂದನಾ ಐ. (Spandhana I.) ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ, ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 16ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (RGUHS) 28ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗಳಿಗೆ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ!
ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಎಂ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಸಾಧನೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರುವ ಸ್ಪಂದನ, ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಂದನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,. "ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಬದಲಿಸಿತು ಸ್ಪಂದನಾ ಕನಸು!
ಕೋವಿಡ್ 19 ವೇಳೆ ಸ್ಪಂದನಾ 12 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MBBS ಓದುವ ಕನಸನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಓದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರನ್ನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆಯ್ಕೆಯೇ ಅಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಇಷ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋರ್ಸ್, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೇವರೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಅವಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ ಸ್ಪಂದನ, ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ, ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.