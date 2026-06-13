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Bengaluru Success Story: ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ, 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮಗಳು! ಕೋವಿಡ್‌ 19ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು ಸಾಧಕಿಯ ಕನಸು

Spandhana Success Story: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಆಫ್‌ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ (BPT) ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪಂದನಾ ಐ. (Spandhana I.) ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ, ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:13 PM IST
Bengaluru Success Story: ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ, 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮಗಳು! ಕೋವಿಡ್‌ 19ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು ಸಾಧಕಿಯ ಕನಸು

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Prajwal B

Prajwal B

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ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ, 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮಗಳು!
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