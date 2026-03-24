  • ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ 9 ಟ್ರಿಪ್‌ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 24, 2026, 08:44 PM IST
  • ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವೆ 9 ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
  • ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು: ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

Special Train for Rameswaram From Karnataka: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾಂಬನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವೆ 9 ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ʼಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ 9 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದುʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನು?

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07355 SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 12, 19, 26 ಹಾಗೂ ಮೇ 3, 10, 17, 24 ಮತ್ತು 31ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 06.50ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05.20ಕ್ಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07356 ರಾಮೇಶ್ವರಂ– SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 13, 20, 27 ಹಾಗೂ ಮೇ 4, 11, 18, 25 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 1ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ರಾತ್ರಿ 08:00ಕ್ಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ 07:40ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಉಭಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಹೊಸೂರು, ಧರ್ಮಪುರಿ, ಸೇಲಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ಕರೂರು, ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ, ಕಾರೈಕುಡಿ, ಶಿವಗಂಗಾ, ಮನಮಧುರೈ ಮತ್ತು ರಾಮನಾಥಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -- ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:50
ಹಾವೇರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:45 ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:47
ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 08:16 08:17
ಹರಿಹರ 08:38 08:40
ದಾವಣಗೆರೆ 08:55 08:57
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 09:35 09:37
ಬೀರೂರು 10:23 10:25
ಅರಸೀಕೆರೆ 11:05 11:25
ತಿಪಟೂರು 11:43 11:45
ತುಮಕೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:23 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:25
ಬಾಣಸವಾಡಿ 02:38 02:43
ಹೊಸೂರು 03:38 03:40
ಧರ್ಮಪುರಿ ಸಂಜೆ 04:30 ಸಂಜೆ 04:32
ಸೇಲಂ 07:45 07:55
ನಾಮಕ್ಕಲ್ ರಾತ್ರಿ 08:44 ರಾತ್ರಿ 08:45
ಕರೂರು 09:58 10:00
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:05 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:10
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 12:58 01:00
ಕಾರೈಕುಡಿ 01:43 01:45
ಶಿವಗಂಗಾ 02:20 02:22
ಮಾನಮದುರೈ 02:45 02:50
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 03:38 03:40
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮುಂಜಾನೆ 05:20 (ಸೋಮವಾರ) --

ರಾಮೇಶ್ವರಂ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಆಗಮನ (Arrival) ನಿರ್ಗಮನ (Departure)
ರಾಮೇಶ್ವರಂ -- ರಾತ್ರಿ 08:00
ರಾಮನಾಥಪುರಂ ರಾತ್ರಿ 08:58 09:00
ಮಾನಮದುರೈ 09:50 09:55
ಶಿವಗಂಗಾ 10:15 10:17
ಕಾರೈಕುಡಿ 11:03 11:05
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 11:38 11:40
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:35 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:40
ಕರೂರು 02:28 ಮುಂಜಾನೆ 02:30
ನಾಮಕ್ಕಲ್ 03:00 03:02
ಸೇಲಂ ಮುಂಜಾನೆ 05:40 05:50
ಧರ್ಮಪುರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:13 ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:15
ಹೊಸೂರು 08:50 08:52
ಬಾಣಸವಾಡಿ 09:51 10:02
ತುಮಕೂರು 11:18 11:20
ತಿಪಟೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:18 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:20
ಅರಸೀಕೆರೆ 01:50 02:00
ಬೀರೂರು 02:33 02:35
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 03:14 03:16
ದಾವಣಗೆರೆ 03:53 03:55
ಹರಿಹರ ಸಂಜೆ 04:15 ಸಂಜೆ 04:17
ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 04:37 04:38
ಹಾವೇರಿ 05:09 05:11
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿ 07:40 (ಮಂಗಳವಾರ) --

ಎಷ್ಟು ಬೋಗಿಗಳಿವೆ?

ವಿಶೇಷ ರೈಲು 1 AC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 2 AC ಟು ಟೈರ್, 3 AC ತ್ರೀ ಟೈರ್, 6 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ, 1 ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್, 1 ಜನರೇಟರ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು 1 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್/ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Special trainRameswaramHubballiSpecial train from karnataka for rameswaram TripHubballi Rameswaram new train

