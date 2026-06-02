Hyderabad – Mangaluru Central and Bilaspur – Yelahanka Special Trains: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ - ಯಲಹಂಕ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ - ಯಲಹಂಕ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07097/07098 ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (04 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07097 ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಜೂನ್ 03, 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 24, 2026ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:20 ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ರವರೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:30 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ 04, 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 25, 2026 ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07098 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 20:00 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:00 ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗಂಪೇಟ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ಸೇಡಂ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ರಾಯಚೂರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಗುಂತಕಲ್, ಅನಂತಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಯಲಹಂಕ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕುಪ್ಪಂ, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, (ಪಿ ಪೊಡನೂರ್, ತಿರುಕರ, ಪಾಲ್ಘಾಟ್), ಕೋಝಿಕೋಡ್, ಪೊದನೂರ್, ತಿರುಕರ, ಪಾಲ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಲಶ್ಶೇರಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಪಯ್ಯನೂರು, ಕಾಞಂಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 24 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಎಸಿ 2 ಟೈರ್ - 3, ಎಸಿ ತ್ರೀ ಟೈರ್ - 5, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 10, ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 4 ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ - 2 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 08261/08262 ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ - ಯಲಹಂಕ - ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (05 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 08261 ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ - ಯಲಹಂಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 08262 ಯಲಹಂಕ - ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 21:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೈಲು ಉಭಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಟಪಾರಾ, ರಾಯ್ಪುರ, ದುರ್ಗ್, ರಾಜನಂದಗಾಂವ್, ಡೊಂಗರ್ಗಢ, ಗೊಂಡಿಯಾ, ವಾಡ್ಸಾ, ಚಂದಾ ಫೋರ್ಟ್, ಬಲ್ಹರ್ಷಾ, ಸಿರ್ಪುರ್ ಕಾಘಜ್ನಗರ, ಮಂಚಿರ್ಯಾಲ್, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ತಾಂಡೂರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಕೃಷ್ಣಾಲ ರಸ್ತೆ, ಗೂಟಿ, ಅನಂತಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲು 20 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಎಸಿ ತ್ರೀ ಟೈರ್ - 4, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 10, ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 4 ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ - 2 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವಿವರವಾದ ಸಮಯಗಳು, ನಿಲುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.