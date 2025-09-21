English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಾಗತಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಬೆಸುಗೆಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ’ವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ

ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳು, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ’ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:30 AM IST
  • ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ
  • ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಅತಿ ರುದ್ರ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ’ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ 108 ಪುರೋಹಿತರಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಚರಣೆ

ಜಾಗತಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಬೆಸುಗೆಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಭವ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ’ವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ

One World One Family Mission: ವಿಶ್ವದ 100 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಾನವೀಯ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನ (ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಷನ್) ಉಚಿತ ಪೋಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 100 ದಿನಗಳ ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ’ದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆಯುವ ಅನನ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಎನಿಸಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಅತಿ ರುದ್ರ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ’ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ 108 ಪುರೋಹಿತರು ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ.  ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹೋಮವು ಸ್ತ್ರೀರೂಪದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಂಗಾಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದ ಗುರುಕುಲಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆಗೆ ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆಯೂ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಅರುಣಾ ಸಾಯಿರಾಂ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಸಿತಾರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಡಿತ್ ನೀಲಾದ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳಾದ ತನುಶ್ರೀ ಶಂಕರ್, ಡಾ. ಸೋನಾಲ್ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತಿತರರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯಲಿದೆ.

ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪೂಜೆಯೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ, "ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳು  ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ’ವು ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 100 ದೇಶಗಳು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಚರಣೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ‘ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನ’ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

One World One Family MissionBirth Centenary of Sri Sathya Sai BabaNavratri FestivalWorld Cultural FestivalSpiritual splendor

