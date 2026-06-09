ದಾವಣಗೆರೆ: ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮ ದಶರಥನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯು ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ 'ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಬೇಕು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಸ್ವತಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೂದ್ರನಾದ ಶಂಭೂಕ, ಪತ್ನಿ ಸೀತೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಾವಿಗೆ ರಾಮನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ : ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಭಗವಾನ್, ಶೂದ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಲಾಮರು ಎಂದು ಮನಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮೊದಲು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಯದಂತೆ ತಂದೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶೋಷಿತರನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ತಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಸವಾಲು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ವರಹಿತವಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.