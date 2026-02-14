Valentines day: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಕ್ಕಾ

sri rama sene against Valentines day:ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡುವವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ-ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ..
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀಗರದಲ್ಲಿ 40 ವೀರಯೋಧರು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನೋವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿದೆ..ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೇಡು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೊರತು..ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿಟ್ಟ ಎದೆಯ ಯೋಧರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು..
ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಪಲ್ಸ್..ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ..ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮುಂದಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಂ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
