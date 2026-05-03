ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ವಾದ-ವಿವಾದ-ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಆರಂಭವಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಇಂದು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಾಣ್ತಾರಾ? ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈ-ಕಮಲದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸದ್ಯ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಬಹುದೇ? ಅನ್ನೋ ಕಾತುರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ..
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಿಘ್ನದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಕೈ ಮುಖಂಡರು ಮತಪತ್ರಗಳ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳದ್ದು, ಮತಪತ್ರಗಳದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ತಿರಸ್ಕೃತ 279 ಮತಗಳ ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮತ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೇ ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ. 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ವರಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1822 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 279 ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ 1540 ಮತಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೈಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಆಗಿದ್ದ ಮತಗಳೇ ನಿನ್ನೆ ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 255 ಮತಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ 2023ರಲ್ಲಿ 201 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜೇಗೌಡ ಮೇ 2ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿಂದಲೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಕೈ ಪಡೆ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಮತಗಳ್ಳತನ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರು.
ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತಿವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು. ಆಗ ಕೈ-ಕಮಲದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ-ಕೂಗಾಟ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಸಂಬಾಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೀವರಾಜ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೈ ಪಡೆ ಮತಗಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ, ಇಂಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮತಪತ್ರ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂಚೆ ಮತದ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸುದೀರ್ ಎಂಬುವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಜೀವರಾಜ್, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ, ವಾದ-ವಿವಾದದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸುಮಾರು 16-17 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ 1822 ಮತ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ 201 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ 2026ರಲ್ಲಿ 52 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೀವರಾಜ್ ರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.