ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಜೀವರಾಜ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋತಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ದೂರಿದೆ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಜೀವರಾಜ್ ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೂ ಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೂ ಟಿ ಖಾದರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋದಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರು..
ಗವರ್ನರ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೂ ಟಿ ಖಾದರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆ ತಡೆ ನಡುವೆ ಜೀವರಾಜ್ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಜೀವರಾಜ್ ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೂ ಟಿ ಖಾದರ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು.. ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ..