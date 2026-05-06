Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಚಾರ : ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಜೀವರಾಜ್‌ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧನೆ

ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಚಾರ : ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಜೀವರಾಜ್‌ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧನೆ

ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಜೀವರಾಜ್‌ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋತಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 06, 2026, 05:05 PM IST|Updated: May 06, 2026, 05:05 PM IST
ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಚಾರ : ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಜೀವರಾಜ್‌ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧನೆ

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RCB ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಡಲ್ವಾ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು

RCB ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಡಲ್ವಾ.. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು

IPL 202621 min ago
2

RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ : ಫ್ಲೇಆಫ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್

TATA IPL 202651 min ago
3

ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಚಾರ : ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಜೀವರಾಜ್‌ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧನೆ

Sringeri1 hr ago
4

BCCI ಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾತ್ರನಾ?

IPL 20261 hr ago
5

ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್: ₹25 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ

Smriti Mandhana1 hr ago