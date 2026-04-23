SSLC Success Story: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಗದಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 73 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ..!

SSLC Success Story Gadag: ತಂದೆಯ ಔಷಧಿಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:58 PM IST
ಗದಗ: ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಛಲಬಿಡದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಬಡತನವಿತ್ತು.ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಔಷಧಿಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ನ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮುಂಡರಗಿ ಬಿಇಓ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೂಡಲೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಬಿಇಓ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ್ದರು.ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ 625ಕ್ಕೆ 458 ಅಂಕ (ಶೇ.73.28) ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕಳಲ್ಲ, ಸಾಧಕಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪಲ್ಲವಿಯ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಬಿಇಓ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
 

