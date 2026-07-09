/ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್‌! ಕರೆಸಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು:ರಾಜ್ಯ ಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅರ್ವಾಲ್ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಸರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಕ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಗಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಭಾರಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ನಡೆಗೆ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ವರ್ನಿಂಗ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿನ ವೈಷಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇಗೋವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ದರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು. ರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಣ ಗಮನ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಎದುರು-ಬದುರು ಕೂರಿಸಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಎಲ್ಲರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಂದ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಇದೀಗ ಖುದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ .. ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ತರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕುತೂಹಲ..