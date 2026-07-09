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ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್‌! ಕರೆಸಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅರ‍್ವಾಲ್ ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ..

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:00 PM IST
ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್‌! ಕರೆಸಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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