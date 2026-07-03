/ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಕ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ!

Pensioner News: ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೌಲ್ಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಅವಧಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರುವ ಕಾರಣ ಏನು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸುವ ಇಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಲುವೇನು?
ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 376 (14)ರಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡಿದ್ದವು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ‘ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪುಗಳು, ದೃಢವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಈಗ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ನಿಲುವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಚೆಂಡು ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಇಡಿಗಂಟಿನ ಏನು ನಿಯಮ ಇದೆ?
ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 376ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದವರೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮ 376 (14)ರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರಿವರ್ತಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರಿವರ್ತಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನವಿ ಏನು?
ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿವರ್ತಿತ ಮೊತ್ತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ವಸೂಲಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯಷ್ಯಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣಾಂಶದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪರಿವರ್ತಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.
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