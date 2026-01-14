English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗಧಿ

Joint session: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ 31 ರ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ‌.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:21 PM IST
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿದೆ.
  • ವಿಪಕ್ಷ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ದೂರಿದೆ

Joint session: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ 31 ರ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ‌.ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾದ ನಿಲುವು ಖಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ  ಉದ್ದೇಶವನ್ನು  ವಿಪಕ್ಷ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ದೂರಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಣಯ ಖಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಬದಲಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ.ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ  ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದ್ದತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹೂರ್ತ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ.ಜನವರಿ 22 ರಿಂದ 31ರ ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಈ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಲೋಪದೋಷ ಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.

ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನೋಪಯೋಗಿ ವಿಬಿಜಿ  ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ  ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೇಲೆ ನಿಜ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನದ್ದು ತೋರಿಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.ಇಂದು ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್,ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವೂ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ.ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪತಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

state governmentKarnatakaNarega YojaneH K PatelR Ashok

