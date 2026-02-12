ರಾಜ್ಯದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿದೆ.ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವರಸೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಯಾರ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ಬಜೆಟ್ ನಡುವೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಏಕೆ? ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಶಾಸಕರ ಓಲೈಕೆ ಏಕೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ.ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಕಳುಹಿಸ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಶುಸಂಗೋಪಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು..ಆಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಕರೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ..ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣವಿಲ್ಲ.. ಅವರವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಭಯವೇಕೆ? ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ.ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಲು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೋಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ.ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಫ್ ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಖುರ್ಚಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ.. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಖುರ್ಚಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಕ ಇವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುರ್ಚಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಇದೀಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಅಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.