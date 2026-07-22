/Weather Update: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರದ ಭೀತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

Karnataka Weather: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (Karnataka) ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ (Rain) ಭಾರೀ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬರಗಾಲ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ (El Nino Effect) ಕಾಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ ನಿನೋ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2027ರ ಮೇ ತನಕ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್?
ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಎಲ್ ನಿನೋ" ಎಂದರೆ "ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ" ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಶು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರದ ಭೀತಿ; ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬರದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಸರಾಸರಿ 1-2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 10-20% ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ತಯಾರಿ
ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 37 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು K-GIS ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾಟರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಬರನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.