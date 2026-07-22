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Weather Update: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರದ ಭೀತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

Karnataka Weather: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್‌ ನಿನೋ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 2027ರ ಮೇ ತನಕ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:40 AM IST
Weather Update: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರದ ಭೀತಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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