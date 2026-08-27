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Cooking Oil Ban: ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನ್‌

Cooking Oil Ban: ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ (FSSAI) ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:32 PM IST
Cooking Oil Ban: ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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