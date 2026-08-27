/Cooking Oil Ban: ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನ್‌

Cooking Oil Ban: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಮಹಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪನ್ನೀರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ (FSSAI) ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರುವ, FSSAI ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲೂಸ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯ ಮೂಲ, ತಯಾರಿಕಾ ದಿನಾಂಕ, ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ FSSAI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಲೂಸ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.