Karnataka 108 Ambulance: 108 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ತಡವಾದ್ರೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
15 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಏಕೆ?
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರದಿದ್ದರೆ 5000 ರೂ. ದಂಡ!
15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇಂಥದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಾನ್?
- 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು z ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು
- ದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ
- ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೂ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕು
- ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್
- ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ Location ಅನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ
- ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ
- 'ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್' ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ತಯಾರಿ
- ಊಬರ್-ಓಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
- ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ.