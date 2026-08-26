Food Safety: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ, ಆಹಾರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
FSSAI ಪರವಾನಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ..!
1. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
02. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
03. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
04. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಂದ ಇಡಬೇಕು.
05. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು.
06. ಜಿರಳೆ. ಇಲಿ. ಇತರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
07. ಹಾಲು. ಮೊಟ್ಟೆ. ಮೊಸರು. ಪನ್ನೀರ್. ಮಾಂಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
08. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಡುಪು. ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಹೆಡ್ ಕವರ್. ಏಪ್ರನ್. ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವಚ್ಛ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
09. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು.
10. ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು
11. ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು
12. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು.
13. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು
14. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
15. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿವೇಳೆ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 10 ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.