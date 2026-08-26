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Hotel Food Safety Guidelines: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಕ್‌; ಖಡಕ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

FSSAI ಪರವಾನಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:53 PM IST
Hotel Food Safety Guidelines: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಕ್‌; ಖಡಕ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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