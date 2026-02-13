English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೈಬೆರಳು ಕಟ್‌

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೈಬೆರಳು ಕಟ್‌

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:02 PM IST
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Trending Photos

T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
camera icon6
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon5
Richest Actor
ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ..! ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಗರವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವಾದರೂ ಏನು..?
camera icon6
T20 World Cup; ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರವಾದರೂ ಏನು..?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ! ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Radhika Kumarswamy
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ! ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೈಬೆರಳು ಕಟ್‌

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ (1ನೇ ತರಗತಿ) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಡವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪೋಷಕರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಡಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸದೇ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್‌ಪಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

 

Tumakuru School IncidentGulur Government SchoolStudent Finger Cut CaseSchool NegligenceFIR Against Teachers

Trending News