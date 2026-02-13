ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೈಬೆರಳು ಕಟ್‌

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ (1ನೇ ತರಗತಿ) ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಡವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಡಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸದೇ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್ಪಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.