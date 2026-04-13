ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಇವರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಆರ್ ಬೋನ್ಸಲೆ, ಶೌರ್ಯ ಅಗರ್ ವಾಲ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲಾಲ್, ನಿಕುಂಜ್ ಸುಲ್ತಾನಿಯ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರು, ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಮೊಹಂತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದ ನಂತರ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಣ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಪಹರಣಗೊಂಡ ರಿಷಬ್ ಸ್ನೇಹತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ರಿಷಬ್ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೋಲಿಸರು ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೊಕೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೇನು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ ಸಮೇತ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆಯಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಹಪಾಠಿಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ನಂತ ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.