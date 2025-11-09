ಮೈಸೂರು : ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಭೂತ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಮೈಸೂರಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ಪಾಠಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಷಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದು.. ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೃಷಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವೃಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಪೋಷಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್
ಓದಿ ಆಟವಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ತಾಯಿಯ ರೋಧನೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಗರದ ಕುವೆಂಪುನಗರ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೊಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಾರೋ.. ಮಾರಕವಾಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ..