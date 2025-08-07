ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ರಾವಣಕಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ

Kustagi: ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಅಂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳ ದಾಟುವ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಲಿಹಾಳ, ಶಿರಗುಂಪಿ, ದೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೋದಮೇಲೆ ಹೋದರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣಕಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಳ್ಳವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳಿನಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು "ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಜೋರಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ದಾಟುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ
ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಕೂಡ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. “ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ,” ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ
ಈ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ರಾವಣಕಿಯ ಜನತೆಯ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. “ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಾರಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜೀವದ ಬೆಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ದಾರುಣ ಸತ್ಯ,” ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.