ಯಶಸ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಮಮತಾ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ

ಧಾರವಾಡ: ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ದಡ್ಡಿಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಫಾರ್ಮ ಹೌಸಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಜನರು ಏಕಾಏಕಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ ಹೌಸದ ನೌಕರರ ಶೆಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಜಡ್ಲಿ, ಹನಮಂತ ಧನದಾವರ, ಅಶೋಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜಂಬೆ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ, ಗಮ್ ಟೇಪ್ನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ, ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಜಡ್ಲಿ ಈತನ ಹಾಗೂ ಹನಮಂತ ಧನದಾವರ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪಿ.ಐ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಜಡ್ಲಿ ಸಾಃ ಕಯಿತನಾಳ ತಾ:ಗೋಕಾಕ ಹಾಲವಸ್ತಿ ಮಮತಾ ಪಾರ್ಮಹೌಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನಾ ನಂಬರ 177/2025 ಕಲಂ 310(2) ಎನ್.ಎಸ್-2023 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಧಾರವಾಡ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅವರು ಪ್ರಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸದರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
7 ಜನ ಪಿ.ಐ, 5 ಜನ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. 34 ಜನ ಎ.ಎಸ್.ಐ., ಹೆಚ್.ಸಿ., ಪಿ.ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೋಕೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರನ್ನೊಳಗೊಂಡು 18 ತಂಡಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರ, ವಿಜಯನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ, ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 16 ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 7 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಮರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.