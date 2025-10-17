English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಟಿ

ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಟಿ

ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ.. ತಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ.. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ  ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವ್ರ ನಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆರಳಿದ್ದು,ಅವರೇನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ ಎಂದು ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಜಾತಿಜನಗಣತಿ ಪೀಕಲಾಟ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:38 PM IST
    • ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
    • ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಎಂದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ
    • ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಟಿ

ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ : ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಬಿಡೋದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಂದು ಆಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಯವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವರಲ್ಲ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸೂಚನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೈಲೆಂಟ್..!

ಇನ್ಪೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ನಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾ.. ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಿಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಚಾತಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು.ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರಾಂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಇನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಜಾತಿಗಣತಿಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದೊಂದು ಬೋಗಸ್ ಸಮೀಕ್ಚೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ ಕಾದಿದೆ..

ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಆವಾಗ ನಾನು ಮೇಲ್ವರ್ಗ,ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Caste SurveySudhamurthy familyKannada newsKannadatoday kannada news

