ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ‌ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ : ನಾಳಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಾ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3350 ರೂ. ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರನ್ನೂ ಮನವೊಲಿಸ ಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದರವನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಸಿಎಂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ವಿಫಲ : ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಆದ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್
ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಸಿಎಂ ತದನಂತರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ,ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನಿಗದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕರೆದು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೈತರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಟನ್ ಗೆ 3350ರೂ. ದರವನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು ಒಪ್ತಾರಾ ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಖ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಸವದಿ, ಕತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿಎಂ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದರ ನಿಡೋಕೆ ಒಪ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತ ರೈತರು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಡೋದು ಡೌಟು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳಿನ ಸಭೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಿದೆ.ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಕರೆದಿದ್ದು,ನಾಳಿನ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ನಿಂತಿದೆ.