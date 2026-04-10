2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಕಿ ಸೂಸೈ*ಡ್!.. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಾವಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ

Hebbal student death: ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ದುರಂತ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತನುಶ್ರೀ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ - ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ - ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ಆಶಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನುಶ್ರೀ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವು ಗಂಭೀರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಯುವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ.
ತನುಶ್ರೀ ಎಂಎಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ರಾಸಯಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ತನುಶ್ರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನನೊಂದು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಳಂತೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಂದು, ಆಳವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ. PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನುಶ್ರೀ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದೆ. ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನುಶ್ರೀ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತನುಶ್ರೀ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
