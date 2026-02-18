English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,ನಮ್ಮ 'ಜೆಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯುವಕರು ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:08 PM IST
  • ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
  • ನಮ್ಮ 'ಜೆಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯುವಕರು ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು
  • ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ

ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೆಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು.

'ಜೆಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಏಕಿ ಲಾಂಗ್ ತಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನಟ ಆ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಯುಧ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಹಣ..!

ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,ನಮ್ಮ 'ಜೆಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಯುವಕರು ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು. ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ,' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಚ್ಚನ್ನು ಕೈಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೂಡಲೇ ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಕಲಿ ಮಚ್ಚಾಗಿತ್ತು,' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ರಜತ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಎಂಬುವವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಕಲಿ ಆಯುಧ," ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 67 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ..!

ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ನಟನ ವಾದ.ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

