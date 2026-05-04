ಬಾರಾಮತಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.19 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ 2.19 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೇವಲ 5,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅಲೆ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ನೇರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭರವಸೆಗಳು ಮತದಾರರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
1967 ರಿಂದಲೂ ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಶರದ್ ಪವಾರ್, ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್, "ಈ ಗೆಲುವು ಬಾರಾಮತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.