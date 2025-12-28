English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  ಸುನಿಲ್ ಕಾನುಗೊಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಸೇಫ್‌..!

ಸುನಿಲ್ ಕಾನುಗೊಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಸೇಫ್‌..!

CWC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ‌.ಶತಾಯಗತಾಯ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 28, 2025, 12:03 AM IST
  • ಸುನಿಲ್ ಕುನಗೋಳ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್
  • ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ರಣತಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್
  • ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಸೇಫ್‌

ಸುನಿಲ್ ಕಾನುಗೊಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಸೇಫ್‌..!
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ರಣತಂತ್ರಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ತಮಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.ದೆಹಲಿಗೆ ಕನಗೋಲ್ ಸರ್ವೇ ರಿಪೋರ್ಟ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಕಲ್ ಬೇವನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ.ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ.‌ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಕನುಗೋಲು ಕಳಿಸಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್,ಸಿಎಂಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರತೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರೋ ಸುನೀಲ್ ಕನುಗೋಳ್, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎ‌ನ್ನಲಾಗಿದೆ‌.‌ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಓಬಿಸಿ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಛಿದ್ರವಾಗಲಿದೆ.ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕನುಗೋಲು ವರದಿಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ,ಖರ್ಗೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Mahindra XUV 7XO: ಈಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್; 540° ಕ್ಯಾಮೆರಾ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಇನ್ನು CWC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಶತಾಯಗತಾಯ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ವರ್ಷವೂ ತಾವೇ ಸಿಎಂ.ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚದುರಂಗದಾಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದತೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು,ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

Sunil KanugoluCM SiddaramaiahKarnataka politicskarnataka congress crisisD K Shivakumar

