ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಾಕೀತು..!

GBA elections: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಡ್ ಗಡಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:59 PM IST
ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಡ್ ಗಡಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರೋ ಕಂಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಪುರಪಿತೃಗಳು ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಜನ್ರು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ.., ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ರು.., ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೆಸರನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಜಿಬಿಎ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಆಲಿಸಿತು.

2021 ರಿಂದಲೂ ಸುಪ್ರೀಂ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬದಲು ಜಿಬಿಎ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವಾರ್ಡ್ ಗಡಿ ಗುರ್ತಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಫ್ತಿಯ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 369 ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಇಂದು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠ, ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?
-ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
-    ಫೆ.20ರೊಳಗೆ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
-    ಮಾರ್ಚ್ 16ರೊಳಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
-    ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ

ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರೊಳಗೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16ರೊಳಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಚುನಾವನಾ ಆಯೋಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 21 ರ ವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಧರಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಅಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಲಾಭಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

