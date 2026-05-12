Yesvantpur to Udhna Special train details: ಯಶವಂತಪುರ - ಉಧ್ನಾ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೇ 13 ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಉಧ್ನಾಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
New Special Train Announced Between Yesvantpur and Udhna: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರ-ಉಧ್ನಾ ನಡುವೆ ಒನ್-ವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಒನ್-ವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ:
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ನಡುವೆ ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ - ಉಧ್ನಾ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲುಗಡೆಗಳು:
ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಉಧ್ನಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ 06577 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಪುಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ವಸಾಯಿ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ?
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06577 ಯಶವಂತಪುರ-ಉಧ್ನಾ ಒನ್-ವೇ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬುಧವಾರ, 13.05.2026 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಎಂದರೆ 14.05.2026ರ ಗುರುವಾರದಂದು 16.30 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ನಾ ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ರೈಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಲೋಂಡಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯಬಾಗ, ಮೀರಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಸತಾರಾ, ಪುಣೆ, ಲೋನಾವಾಲ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ವಸಾಯಿ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ:
ಈ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 18 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು, 02 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 02 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.