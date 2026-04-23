ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಕಮರಿದ ಹುಣಸೆ: ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ

Heatwave hits Tamarind yield: ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಮರಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:52 AM IST
  • ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿಲಿನ‌ ಶಾಖ
  • ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣಿನ ಕಲರ್
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್.

Heatwave hits On Tamarind Price: ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಕೇವಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಜನ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಸೀಜನ್‌ ಕೂಡ ಹೌದು. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸವಿರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕೆ ಬೇಕು! ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕಮರಿದ್ದು ರೈತರು ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೀಂಟಲ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 3500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 6500 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ರೈತರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ‌ ಬೆಲೆ‌ ಕುಸತಿ ಕಂಡು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ‌. 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇರಳ, ತಮಿಳನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ವರ್ತಕರು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಫಸಲು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಟನ್ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿಯಾಳು ಖರ್ಚು, ಸಾಗಾಟ, ಪೋಷಣೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ... ಬೆಲೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಟೊಮ್ಯಟೋ ರೇಟು‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಸೊಸೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಎಂಬಂತೆ.. ಈಗ ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣಿನದ್ದೇ ಹವಾ.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ‌ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ‌ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

