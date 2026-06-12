ಉಡುಪಿ : ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಅವರು, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೌರವಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ : ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರು. ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪಕ್ಕಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ದೇಗುಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಅರ್ಚಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ : ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಡಿಗ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ನಡೆದ ದೀಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅವರು ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ರಕ್ಷಾದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.
ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ ವೀಕ್ಷಣೆ : ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
1.6 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ : ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ 1 ಕೆಜಿ 600 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಖಡ್ಗದ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ (Numerology) ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1+6+0+0 ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ '7' ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳು ಎಂಬುದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕ (ವೃತ್ತಿಪರ) ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ '7'ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ 1.6 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.