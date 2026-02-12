English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ..!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:49 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
  • ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ
  • ಮಗುವಿಗೆ ಟಿಸಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ..!

