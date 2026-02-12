ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ..!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು… ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕೈಯಿಂದಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನ ಬೆನ್ನು, ಕೆನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಕಪಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದು ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರ ನೋವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ವಾದ. ಆಗ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಹನುಮಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ ಮೇನ್ ರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಟಿಸಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ, “ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯದೇ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ…ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಪೋಷಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಹನುಮಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ…? ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ…? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಎದುರಾಗಿವೆ.