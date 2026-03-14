ಹಾವಿನ ವಿಷ ಹೀರಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ! 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಸದೃಶ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗರ ಹಾವು ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಾಲಕಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಶಂಕರ ಆಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯನಿಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೀರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಈಗ ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ತಗೆದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಸದ್ಯ ಬಾಲಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.ಇತ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ವಿಷ ಹೀರಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.