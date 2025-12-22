English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪೋಷಕರು..!

ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪೋಷಕರು..!

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 22, 2025, 06:41 PM IST
  • ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವೀಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅಲ್ಲದೇ ಅದೇ ಪೋಟೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪೋಷಕರು..!

ಯಾದಗಿರಿ: ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರು ಮಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನೂ ಅಂತಿರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

ಹೌದು..! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದ ಗುರುಗಳೆ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.ನಿಜ..ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸಿದವರು ಈಗ ಮದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ 9,10ನೇ ತರಗತಿಯ 93 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು.ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು.ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವೀಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಅದೇ ಪೋಟೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸದ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಕ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಸಿ.ಎಸ್. ಮುಧೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೇ ನಾವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಬಹುದೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಅರಾವಳಿ ವಿವಾದ? ದೆಹಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ..!

ಒಟ್ಟಾರೆ..ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಪೋಷಕರ ಆಶಯ.

