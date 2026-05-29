ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟೆಕ್ಕಿ) ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಕಥೆ:
ದೂರುದಾರರಾದ ಸೌರವ್ ದುಬೆ ಎಂಬ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು Tantan' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ಸುಂದರಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕೆ, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೌರವ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೌರವ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಾಯಾಜಾಲ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದ ಬಳಿಕ ರಿಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌರವ್ಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಟೆಕ್ಕಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,66,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೌರವ್ ದುಬೆಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 4,250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ! ತಾನು ಹೂಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೌರವ್ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ರಿಯಾಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಮಾಯಾವಿ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ತಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಸುಂದರಿಯ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಟೆಕ್ಕಿ ಸೌರವ್, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚಕಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.