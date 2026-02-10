English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ v/s ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ ವಾರ್

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:07 PM IST
    • ಮುಂದುವರೆದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ.
    • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ v/s ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ ವಾರ್.
    • ಕಿವಿಮೇಲೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು ಸರ್ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಗೆ ಟಾಂಗ್.

ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಿತ್ತಾಟ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ v/s ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ ವಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು : BMRCL ನಿಂದ ಯಾವಾಗ 5% ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಅಂದ್ರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಗುದ್ದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯದ್ದು. ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದು ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, “ಕಿವಿಮೇಲೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು ಸರ್” ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ತರಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಸೌಧ : ಮರ ಕಡಿದು ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ರೈತ..

ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಟ್ರೊಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಹಿಡೀರಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಟಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ, ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭದ ಹಂಚಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

tejaswi suryaNamma metroTejasvi SuryaMetro fare hikeBengaluru South MP

