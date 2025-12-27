ಮಂತ್ರಾಲಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಗೆ ತೆಲುಗು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳು ಈಗ ಭಾಷಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದೇಗುಲವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಮಠದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಠದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.