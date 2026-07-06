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Gruha Jyothi Scheme: ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Free Current Scheme: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ "ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:40 PM IST
Gruha Jyothi Scheme: ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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