ಕೋಗಿಲಿನಲ್ಲಿ‌ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಸತ್ಯ ಶೋಧಾನ‌ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾರ: ಫಕೀರ್ ಸಲ್ಲಂ, ವಾಸಿಂ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ನಾಯಕರ ಶೋಧ

Slum Eviction: ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ತೆರವು ಬಳಿಕ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:07 PM IST
  • ಜೆಸಿಬಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದವು.

Slum Eviction: ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ತೆರವು ಬಳಿಕ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಸ್ಥಳಿಯರಿಗಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗಾ ಎಂದು ಈ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಶೋಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ನ ವಾಸಿಂ ಸ್ಲಂ ಮತ್ತು ಫಕೀರ್ ಸಲ್ಲಂಗೆ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು.. ಕಳೆದ ವಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಜೆಸಿಬಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದವು.. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಯಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ‌ಮನೆ ಕೊಡಲು‌ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು..‌ಆದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಸಾಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ‌ ಅಲ್ಲಿನ‌ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಇಂದು ಅ ಸಮಿತಿ ಬೇಟಿ‌ ನೀಡಿ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು...

ಫಕೀರ್ ಮತ್ತು ವಾಸಿಂ ಸಲ್ಲಂಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾಸಕ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ವಿವರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು..ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತನೊಬ್ಬ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ .. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ... ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯತರ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಕಿದರು...

ತಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳಿಯರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾತ್ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ವು.. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು..

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಂ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ.. ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟುಂದಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ .. ಆದರೆ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ..

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

