ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಾನಸೊಬಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸೆಳೆದ ಕಲರವ

ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಗಮನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಮಂಗೊಲಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಡಾಕ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿಗಳು. ಆ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನವೇ ವೈಪರೀತ್ಯ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ. ಬಾರ್ ಹಡೆಡ್ ಗೂಸ್, ಬ್ರಾಮಿಣಿ ಡೆಕ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಐಬಿಸ್, ಇಟಲ್ ಗಿಬ್ಸ್, ರೆಡ್ ಥಾರ್ಟ್, ಪಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟ, ಕೂಗಾಟ ಅಂದ ಚೆಂದ ಸವಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀಯರು.
ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸವಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾವು ಸಮಯ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಾನಾಡಿಗಳು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾನಾಡಿಗಳ ಹಾರಾಟ. ಕೂಗಾಟ, ಇವುಗಳ ಕಲರವ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ್ರು ಬಂದು ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಖುಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಗೆ ಜಾರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆರೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.
ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ನಿತ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡತಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಾ. ಹೀಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿದಾಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀಯರು ತಮ್ಮದೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
