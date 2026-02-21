English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆ-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ- ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

'ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆ-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ'- ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ದಾಳಿಗಳು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:24 PM IST
  • ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ‌ ಸಿದ್ದಾರಾಮಯ್ಯ ರಣಾರ್ಭಟ
  • ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪದಪುಂಜಗಳಿಂದ ಚಾಟಿ
  • ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ‌ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.?? ಕುರುಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿಎಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆದವರು ಯಾರು. ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಎರಡು ಭಾರಿ ವಿಪಕ್ಷ ‌ನಾಯಕರ ಆದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವಲತ್ತುಕೊಳ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ..ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಅಧಿಕಾರ‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು...??

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇ ಯಾವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಮೊದಲಿನ ತರಹ ಇಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗ್ತಾರೆ..‌ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟಗರನ್ನ‌‌ ನೋಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ.. ಇದೀಗ‌ ಮತ್ತೆ ಟಗರು ಗುಟುರು ಹಾಕಿದೆ.. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರವಿಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಯ ಮದ್ಯ ಸಿಎಂ ಈ ಪರಿ ಮಾತಿನ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲು.. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಗೇಟೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ Xನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ದಾಳಿಗಳು, ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ-ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕುರಿಕಾಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದವನು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲಾ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಅಸಹನೆ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ..ಇವನೊಬ್ಬನನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ..ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಪೆರಿಯಾರ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು ಸಿಎಂ.

ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ಸಿಎಂ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ..ದೇವರಾಜು ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ..ಹಾಗಾದರೆ ‌ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಅಗ್ತಿದ್ದೀರಾ..ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದನಾ ರಾಹುಲ್ ಇಂದನಾ ಅಥವಾ ಡಿಕೆಶಿಯಿಂದನಾ ಎಂಬುದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಕುಟುಕಿದ್ರು ‌.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿಮ್ಮಂತವರ ಬಾಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಬಾರಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಸಿಎಂ ಯಾರ ವಿರುದ್ದ ಈ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಗುಸುಪಿಸು ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿದೆ.

 

CM SiddaramaiahKarnataka politicsSiddaramaiahCaste politicsKarnataka News

