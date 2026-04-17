  • ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಸಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್: ಹಣ್ಣಿನ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ!

ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ 'ಮಸಾಲ' ಕೆಮಿಕಲ್: ಹಣ್ಣಿನ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ!

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಫಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಗಂಭೀರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ,

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:02 PM IST
  • ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು FSSAI ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ
  • ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ
  • ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು,ವಾಂತಿ,ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅಪಾಯವಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ 'ಮಸಾಲ' ಕೆಮಿಕಲ್: ಹಣ್ಣಿನ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ!

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ..ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಸೇರ್ತಾ ಇರೋ ಕುರಿತು ಖುದ್ದು ಫಾಸಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ..ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್ ...

ಹೌದು ..ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಫಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಗಂಭೀರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗು ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವ ಗೋಡೋನ್ ಗಳ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ FSSAI ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸಲು ನಿಷೇದಿತ ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು FSSAi ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು FSSAI ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ..ಮಾವು , ಬಾಳೆ ಹಾಗು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಗಿಸಲು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಫಾಸಿಯಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು,ವಾಂತಿ,ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು FSSAI ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.No description available.

ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಥಿಫೋನ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು FSSAI ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.ಕೃತಕ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ..ಜೊತೆಗೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಕ್ ಷೇರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ಮೇಣ,ಸಿಂಥಿಟಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೋದಾಮುಗಳು ,ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಕೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗೋಡೋನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ನಿಷೇಧಿತ ಅಸಿಟಲಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು,ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸಲು ಅಕ್ರಮ ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಫಾಸಿಯಾ ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪುಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಅಡಿ FSS ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ,ಹಣ್ಣಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೀಝ್ ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ..ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೊಗ್ಯ ವೃದ್ದಿಸಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದುರಾಸೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .. ಇನ್ನಾದರೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾರಾ ? ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ....

 

