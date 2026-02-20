English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 20, 2026, 10:03 PM IST
    • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭ..!
    • 5.57 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 3.05 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್
    • 2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಆರ್

2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 

SIR in Karnataka : ಕೇಂದ್ರಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭ ವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..‌ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಸ್ ಐಆರ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಿಸಿದವರು, ಒಂದ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ದವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಮಿ..! ನಿರ್ಜೀವ ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೇ.. ಥೂ.. ಇವನೆಂಥಾ ಮನುಷ್ಯ

ಮತಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ 63% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಐ ಆ‌ರ್ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸು ವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.55 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ರು. ಈಗ 5.57 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರನ್ನು 2020ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಶೇ.62.59ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ..! ನೀವು ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಮನೆ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಡೌಟ್‌..

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಆರ್‌ನಡೆದಿತ್ತು.. 2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.55 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5.57 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 3.48 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

