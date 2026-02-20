2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 

SIR in Karnataka : ಕೇಂದ್ರಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭ ವಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಸ್ ಐಆರ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಿಸಿದವರು, ಒಂದ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ದವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮತಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ 63% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಐ ಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸು ವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.55 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ರು. ಈಗ 5.57 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರನ್ನು 2020ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಶೇ.62.59ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಆರ್ನಡೆದಿತ್ತು.. 2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.55 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5.57 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 3.48 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.