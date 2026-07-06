Sri Veereshwara Punyashrama: ಗದಗಿನ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ರಥೋತ್ಸವ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೇ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಠದ ಭಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪೀರಸಾಬ್ ಕೌತಾಳರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾಗಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೀರಸಾಬ್ ಕೌತಾಳರು ಸಹ ಮಠದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಹೆಸರನ್ನ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸದ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶದ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು, ಕಲಾವಿದರು ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.